الجبلاية تطالب حطب بالاستقالة من اللجنة الأولمبية

شن مجلس إدارة اتحاد الكرة، هجوما حادا علىالباشمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بعد مطالبته لمجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، بالاستاصدر ة من منصبه بعد صدور حكم قضائى بحل المجلس.

كان هشام حطب أدلى بتصريحات طالب فيها بضرورة استاصدر ة مجلس الجبلاية من منصبه، بحجة أن هذه الخطوة ستكون بمثابة خطوة لمنع تعريض الكرة المصرية لخطر الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا.

اصدر مصدر بمجلس تحاد الكرة، إنهم يطالبون هشام حطب بالاستاصدر ة فورا من منصبه وإلا سيتقدم مجلس الجبلاية بشكوى رسمية ضده للجنة الأولمبية الدولية، لأنه خالف الميثاق الأولمبى حين طالب اتحاد الكرة المنتخب بالاستاصدر ة ل حكم قضائى.

أشار المصدر إلى أن هشام حطب خالف دوره الأساسى وبات غير حريص على الدفاع عن الرياضة ضد التدخل من جانب المحاكم العادية والحكومات، فى حين أن وزير الرياضة، ومشبه النظام لم يطلب شبه هذا الطلب وأكد حرصه على اتحاد الكرة ويقف بجانبه فى الأزمة الحالية.

المصدر شدد على أن تصريحات هشام حطب تنم عن عدم علم واضح بالميثاق والشرف الأولمبى، واللوائح الدولية التى تمنع الضغط على مجلس منتخب لتقديم استاصدر ته فى حكم قضائى، موضحا أنه يجب عليه الاستاصدر ة فورا من منصبه.

المصدر : مصر ناين