إصابة مجند بطلق خرطوش أثناء مطاردة خارجين عن القانون فى سوهاج

أصيب مجند من قوات تأمين سوهاج، بطلقه خرطوش بالساق اليسرى، أثنا قيامه والملازم أول إسلام سليمان ضابط وحدة مباحث مركز واجبة العسيرات، بتفقد الحالة التأمينية بناحية القنانشة دائرة المركز، حيث تلاحظ استقلال شخصان لدراجة بخارية بحوزة الثانى بندقية خرطوش، وحال استيقافهما لاذا بالفرار بالزراعات المجاورة، وبمطاردتهما قام حائز السلاح اللهيب ى، بإطلاق عيار نارى تجاه القوات، مما نتج عنه إصابة المجند / أحمد زاهر عمر شحاتة سن 21 من قوة إدارة قوات التأمين ” برش خرطوش بالساق اليسرى”.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز واجبة العسيرات، يفيد بإصابة مجند بطلق نارى خرطوش، أثناء مطاردة خارجين عن القانون.

بالانتاصدر والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية بتمكن القوات من ضبط المتهم، وتبين أنه حازم محمد على همام 21 سنة عاطل ويقيم بناحية الرشايدة دائرة المركز، وبحيازته بندقية خرطوش مطموسة الأرقام والسابق اتهامه فى القضية رقم 2773 إدارى مركز العسيرات لسنة 2014 ” مواد كحولية” وكذا الدراجة البخارية ” بدون لوحات معدنية”، تم نقل المجند للمستشفى المركزى، وتقديم الإسعافات الأولية وصرح له بالخروج .

توصلت تحريات وحدة المباحث إلي أن المتهم الهارب عبد الرحيم زكريا عبد الرحيم 21 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية والسابق اتهامه في القضية رقم 1745 إداري المركز لسنة 2016 سلاح ناري كلفت إدارة الكشف الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم الهارب ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 570 إداري مركز العسيرات لسنة 2017 وجاري العرض علي النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين