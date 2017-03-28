براءة أسامة النجار من سب وقذف مالك فيلا كافيه مصر الجديدة

قضت محكمة جنح النزهة ببراءة أسامة النجار صاحب كافيه مصر الجديدة الذى شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومى أثناء مشوفة مباراة مصر والكاميرون فى نهائى البطولة الأفريقية فى القضية المتهم فيها بالبلاغ الكاذب وسب وقذف الدكتور السيد حسن شاكر صاحب الفيلا المقام عليها الكافيه.

صدر القرار برئاسة المستشار معتصم البرديسى وأمانة سر.

كان الدكتور السيد حسن شاكر قد أقام دعواه يتهم فيها النجار باستئجار الفيلا للإقامة وليس للعمل التجارى .. إلا أن باسم وهبة رئيس هيئة الدفاع عن أسامة النجار تقدم بدعوى أمام المحكمة يتهم فيها شاكر بالنصب لعلمه بأن الفيلا ستكون محل تجارى وليس لإقامة .. مما اعتبره شاكر سب وقذف فى حقه فأقام دعواه وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

المصدر : مصر ناين