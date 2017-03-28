رئيس مجلس الأمة الجزائرى يصل عمان للمشاركة فى أعمال القمة العربية

وصل رئيس مجلس الأمة فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عبد القادر بن صالح، إلى عمان اليوم الثلاثاء على رأس وفد لحضور أعمال الدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية التى تبدأ بكره الأربعاء بمنطقة البحر الميت فى منتصف حضور غير مسبوق من القادة والزعماء العرب.

وكان فى استقباله بمطار الملكة علياء الدولى رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى ووزير التخطيط والتعاون الدولى عماد فاخورى، ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومنى، والسفير الأردنى لدى القاهرة مندوب المملكة لدى الكلية العربية على العايد، وسفير الأردن لدى الجزائر أحمد جرادات، وأعداد من المسئولين.

المصدر : مصر ناين