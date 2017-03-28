فلوس الخليج تعوق تعاقد الزمالك مع الكرواتى زالاتكو

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، صعوبة التعاقد مع الكرواتى زالاتكو داليتش المرشح لتدريب الفريق الكروى، ل المطالب المادية الخاصة بالمدرب.

أظهر المصدر الزملكاوى أن زالاتكو تولى تدريب العين الإماراتى لمدة سنةين ونصف وقبلها تولى تدريب الهلال السعودى، وكان يتقاضى مبالغ مالية كبيرة للغاية وسيكون صعبا على الزمالك تلبية طلباته المادية.

أضاف المصدر أن زالاتكو مدرب جيد للغاية، لكن الزمالك وضع سقف مالى محدد بألا يتخطى راتب المدرب ومعاونيه حاجز الـ40 ألف دولار شهريا، ويصعب موافقة المدرب الكرواتى على هذا المبلغ مقارنة بما كان يتقاضاه أثناء عمله فى الخليج.

وتشهد الفترة الحالية منافسة ثلاثية بين الفرنسى آلان جريس والبرتغالى أوجستو إيناسو والكرواتى زالاتكو داليتش لتدريب فرق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

المصدر : مصر ناين