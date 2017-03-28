محافظ المنيا يسلم كراسى متحركة لـ أشقاء من ذوى الاحتياجات الخاصة

سلمت محافظة المنيا صباح اليوم، كراسى متحركة لـ 3 أبناء من أسرة واحدة يعانون من إعاقات خاصة ومقيمين بعزبة محفوظ الشوفة لقرية طوخ الخيل بمركز ومدينة المنيا، فى إطار دعم المحافظة لذوى الاحتياجات الخاصة واحترامهم ودمجهم داخل المجتمع باعتبارهم بعض لا يتجزأ من نسيج المجتمع .

وكان عصام البديوى محافظ المنيا قد التقى بأبناء هذه الأسرة أثناء افتتاحه مدرسة عزبة محفوظ للتعليم الاساسى بالقرية خلال الاحتفال بعيد المنيا الوطنى، وأوضح والدهم عن رغبته فى حصول أبنائه على كراسى متحركة للتخفيف عنهم وتيسير حركتهم خلال حياتهم اليومية .

ووجه المحافظ خلال لقاءه بهم بتوفير كراسى متحركة لهم ومنحهم إعانة شهرية تساهم فى التخفيف عن كاهل رب الأسرة وتعينه على توفير الاحتياجات الأساسية لأبناءه.

المصدر : مصر ناين