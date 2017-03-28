أفغانستان تقيل ألفا و مسئولا عسكريا لتورطهم فى قضايا فساد

أعلن نائب وزير الدفاع الأفغانى هلال الدين هلال أن النظام الأفغانية أاصدر ت ألفا و394 مسئولا عسكريا على الأقل خلال الأشهر الماضية، على خلفية تورطهم فى قضايا فساد، وذلك فى منتصف الجهود المستمرة التى تبذلها أفغانستان لإصلاح المؤسسات الحكومية.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن هلال قوله- فى تصريحات للصحفيين فى كابول- “إن ما لا يقل عن 140 فردا أقيلوا من مناصبهم ل اتهامهم بالتورط فى قضايا فساد وكسب غير مشروع”، مضيفا “أن من بينهم قادة عسكريين ولواءات”.

وأظهر المسئول الأفغانى أن النظام أحالت ما يقرب من 102 من أفراد الجيش الذين تم فصلهم إلى المؤسسات القضائية.

المصدر : مصر ناين