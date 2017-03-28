إلغاء حفل دريك فى أمستردام بأوامر الأطباء

اضطر النجم العالمى دريك لإلغاء حفل ضخم كان من المقرر أن يحيه أمس فى أمستردام، وكان الجمهور متواجدا فى مكان الحفل منتظرين نجمهم المفضل لكنهم شعروا بخيبة أمل بعد أن صعد على خشبة المسرح أحد القائمين على الحفل ليعلن أن دريك غير قادر على حضور الحفل.

ونشرت أعداد من المواقع الفنية الشهيرة أن دريك تعرض لوعكة صحية شديدة جعلته ملزما بإلغاء الحفل حسب أوامر الأطباء المعالجين، فالأمر يتطلب فترة راحة.

دريك

وما جعل عشاق دريك ومحبيه يشعرون بحالة من الضيق والقلق أن هذا الحفل تم تأجيله ثلاث مرات الأولى 20 يناير ثم 26 يناير ثم 27 مارس.

يذكر أن دريك قدم أعدادا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: ” CREW LOVE” و”over” و”hotline bling” و”too good” وغيرها الكثيرين.

المصدر : مصر ناين