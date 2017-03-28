محمد حلمى يقود الزمالك أمام سموحة

يقود محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك، مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة، المقرر لها يوم السبت المقبل فى الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة فريق الكرة خلال الفترة المقبلة خلفا لمحمد حلمى.

وتشهد الفترة الحالية منافسة ثلاثية بين الفرنسى آلان جريس والبرتغالى أوجستو إيناسو والكرواتى زالاتكو داليتش لتدريب فرق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك صعوبة تولى المدرب الأجنبى الجديد المسئولية الفنية فى مباراة سموحة وسيكون محمد حلمى هو المدير الفنى خلال اللقاء، خاصة أن الأخير أكد استمراره فى منصبه لحين تعاقد النادى مع مدرب أجنبى جديد.

المصدر : مصر ناين