بالصور حملة للرقابة الإدارية على المجمعات والبدالين بالإسماعيلية

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، يعاونها مفتشو التموين والطب البيطرى حملة على المجمعات الاستهلاكية وأعداد من السوبر ماركت والبدالين وجمعيتى بمدينة الإسماعيلية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والتاكد من تواريخ الصلاحية وحفظ الأغذية وتوافر السلع بفروع شركة الجملة بالإسماعيلية وخاصة السكر والأرز والزيت وكذلك التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة وخاصة للمقررات التموينية.

وقامت الحملة التى رأسها المقدم مصطفى النجار عضو هيئة الرقابة الإدارة وضمت الدكتور أيمن وهبة من الطب البيطرى وإبراهيم أحمد مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين بالإسماعيلية بالمرو على أعداد من فروع شركة الجملة للمواد الغذائية وأعداد من السوبر ماركت وبدالين التموين ومشروع جمعيتى الشوف لوزارة التموين.

وخلال الحملة تحدث عضو الرقابة الإدارية مع أصحاب السوبر ماركت عن توافر السلع واكدوا توافرها والتزامهم باسعار السكر وهو 10 جنيهات ونصف للكيلو الواحد.

كما تحدث عضو الرقابة مع المواطنين وسألهم عن توافر السلع التموينية واكدت له احدى السيدات بانها حصلت على كافة السلع التموينية الخاصة بها دون نقص.

وتلاحظ لعضو الرقابة الإدارية أثناء الحملة اختفاء ظاهرة الطوابير والتكدس على البدالين وشركة الجملة لصرف المقررات التموينية للمواطنين مما يدل على توافر السلع التموينية.

واصدر أحد أصحاب السوبر ماركت لعضو الرقابة بأننا ملتزمين بالأسعار وخاصة اسعار السكر واننى ابيع السكر بحوالى 10 جنيهات ونصف وطلبت من الموزع باستلام السكر القديم عندى واستلام سكر بالسعر الجديد وهذا ماحدث بالفعل.

وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر منها تحرير محضرين ضد جمعيتى نظرا لغلقهما المنافذ ومحضر ضد دلتا ماركت لقفله امام المواطنين .



عضو الرقابة أثناء الحملة

الطب البيطرى يفحص أحد المنتجات

الحملة داخل أحد المجمعات

عضو الرقابة الإدارية

جانب من الحملة

الاطمئنان على وزن السكر التموينى

جانب من الحملة

مفتش التموين اثناء الحملة

جانب من الحملة على أحد البدالين

عضو الرقابة أثناء الحملة

صاحب سوبر ماركت يتحدث لعضو الرقابة

جانب من الحملة

عضو الرقابة أثناء الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

عضو الرقابة يسأل المواطنين

الاطلاع على تواريخ الإنتاج والصلاحية

جانب من الحملة

أحد فروع جمعيتى مغلق

أحد مسئول شركة الجملة يتحدث الى عضو الرقابة

المصدر : مصر ناين