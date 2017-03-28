شاكيرا تشارك فى حفل خيرى بالتعاون مع نادى برشلونة بإسبانيا

شاركت مغنية بوب شاكيرا ميباراك، فى حفل خيرى، أقيم فى ملعب كامب نو الإسبانى، بالتعاون مع نادى برشلونة،اليوم الثلاثاء، بحضور نائب رئيس برشلونة جوردى كاردونر، ومؤسس المنظمات غير الحكومية الكولومبية، فونداسيون بييس ديسكالزوس، ومدير مؤسسة لا كايكسا للجهود الاجتماعية والتربوية زافير بيرتولين.

وخلال الحفل، عرضت شاكيرا مع نائب رئيس برشلونة ومؤسس المنظمات غير الحكومية الكولومبية، مشروع بناء مدرسة جديدة فى المنطقة المضطربة بمدينة بارانكويلا الكولومبية.

وشاكيرا هى ابنة دون ويليام مبارك، من أصل لبنانى كاثوليكي، ولد فى نيويورك، بينما والدتها، نيديا ديل كارمن تورودو، ولدت فى كولومبيا من أصول إيطالية.

المصدر : مصر ناين