فتاة بجامعة أمريكية تجمع صفحة من جوجل لتثبت إدانة المسلمين للإرهاب

مع زيادة الهجمات الإرهابية حول العالم والنظر للمسلمين على أنهم المسئولون عن هذا الأمر، وهناك حالة من الغضب لدى البعض الذين يريدون الدفاع عن سلمية الدين من ما يحدث من تطرف، وحديثا حاولت فتاة مسلمة الدفاع عن هذا الأمر من خلال وثائق جوجل.

فوفقا لموقع “ديلى دوت” الأمريكى، فهناك فتاة مسلمة تدعى “هيرا هاشمى” تبلغ من العمر 19 سنةا، وطالبة فى كلية كولورادو، تعرضت لمضايقات كثيرة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، وبدأ زملاؤها فى طرح أسئلة عليها شبه لماذا لا يدين المسلمون الهجمات الإرهابية التى يرتكبها المتطرفون، جراء ذلك قررت أن تثبت لهم أنهم لا يرون الصورة كاملة.



جانب من الوثائق

وقامت بتجميع بيانات جوجل، ورصد الصفحات التى يدين فيها المسلمون الإرهاب، وجمعت الى أن الآن أكثر من 700 صفحة تدافع عن وجهة نظرها، فهذه البيانات خاصة ببعض الأحداث شبه 11 سبتمبر، وإطلاق اللهيب على ملهى ليلى “بولز” فى أورلاندو، بالإضافة إلى عدة حوادث أخرى خاصة بداعش الارهابيه.

واصدر ت هاشمى لـ”تين فوغ” إنها قضت ساعتين فى اليوم لمدة 3 أسابيع فى الكشف على جوجل عن البيانات ثم تسجيلها فى جدول خاص، وأنها أرادت أن تبدى للناس مدى ضعف الحجة التى تقول إن المسلمين لا يدينون بالإرهاب.

المصدر : مصر ناين