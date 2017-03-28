النيابة تطلب التحريات حول اتهام نجلى محمد حسين يعقوب بالاعتداء على رجل أعمال

طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول اتهام رجل أعمال، نجلى الشيخ محمد حسين يعقوب وشخص ثالث بالاعتداء عليه بالضرب وسبه وقذفه، بعدما اعترض على ركن سياراتهم أمام منزله بأكتوبر.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، إلى أنه من المقرر أن يتم استدعاء كلاً من نجلى الشيخ محمد حسين يعقوب، والمتهم الثالث فى القضية، لسماع أقوالهم عقب ورود تحريات المباحث حول الواقع، والاستماع الى أقوال مقدم البلاغ، لمواجهتهم بما جاء فيهم.

وتلقى ضباط مباحث قسم واجبة أول أكتوبر بلاغًا من “محمد. أ”، عضو مجلس إدارة شركة استثمار حيوانى، اتهم فيه نجلى الشيخ محمد حسين يعقوب وشخص آخر بصحبتهما يدعى “مهاب” بالاعتداء عليه بالضرب والسب وإصابته بعدة كدمات، ل اعتراضه على ركن سياراتهم أمام مسكنه خلال حضورهم حفل زفاف.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين