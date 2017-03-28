مهاب مميش عبور سفينة قناة السويس بحمولة مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 39 سفينة بحمولة 1.8مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، إن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و100ألف طن وأن اكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية DHALASSA HELLASبحمولة 153 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سيرلانكا .

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب القناة الجديدة، بحمولة مليون و700 ألف طن وإن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنمية CRANEبحمولة151ألف طن قادمة من سيرلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.



