تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة وموظف لاتهامهما بالرشوة لجلسة إبريل

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، فى القضية 5361 جنايات، و اتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه، لجلسة 22 أبريل المقبل للقرار السابق والمتعلق باستدعاء شهود الإثبات.

صدر القرار من الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين نصار بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسح فل و هاني حمودة.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق، النائب السنة، أحال فى 12 يناير الماضى مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتفى منتصف وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه فى المقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر الشوف لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

المصدر : مصر ناين