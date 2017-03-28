مصرع طالب وإصابة فى حادث تصادم بسوهاج

شهد مدخل نجوع بندار دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج اصطدام سيارة أجرة بحائط أثناء محاولتها مفاداة طفل يعبر الطريق، ما نتج عنه وفاة طالب وإصابة 3 من مستقلى السيارة.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج بلاغا من اللواء محب حمزة نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث بدائرة مركز جرجا ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتاصدر والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع كشف الجنوب أنه أثناء قيادة حسين عبد الغنى محمد أحمد 23 سنة سائق ويقيم بناحية المشاوده دائرة المركز السيارة رقم 27926 أجرة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته طفل يعبر الطريق أمامه فجأة واصطدم بحائط مقهى.

نتج عن الحادث وفاة “فارس عبد الحميد صالح” 15 سنة طالب ويقيم دائرة المركز، وإصابة قائد السيارة باشتباه خلع وكسر بالحوض، ويحيى عبد الله على 18 سنة طالب ويقيم شارع التحرير دائرة قسم ثان سوهاج بكسر بالساق اليسرى، والسيد حسين السيد 58 سنة سنةل ويقيم دائرة مركز دار السلام بكسر بالكتف الأيمن، وجميعهم من مستقلى السيارة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفتى سوهاج السنة والجامعى.

وبسؤال قائد السيارة وعم المتوفى على صالح برعى محمد 62 سنة سنةل يقيم بذات الناحية أيدا ما جاء بالفحص واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجل شقيقه، وبسؤال مالك المقهى المذكور أيد مضمون ما سبق وعلل ذلك للقضاء والقدر، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للانتاصدر واتخاذ اللازم، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة الكشف الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3694 جنح المركز لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين