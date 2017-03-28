مقتل شخص واختطاف من قوات حكومة الوفاق اللييية

قتل شخص واختطف ثلاث آخرون من عناصر قوة التدخل السريع الشوفة لوزارة داخلية نظام الوفاق اليوم الثلاثاء بالقرب من إحدى البنوك فى العاصمة طرابلس.

وحملت قوة التدخل السريع فى بيان لها اليوم تحصلت بوابة “أفريقيا” الإخبارية، كلا من وزارة الدفاع فى نظام الوفاق والتى يترأسها العقيد المهدى البرغثى، والمجلس العسكرى لمدينة مصراتة بقياة ابراهيم بيت المال مسؤولية هذه التطورات الاخيرة.

وكشفت قوة التدخل والتى يترأسها عبدالغنى الككلى عن قيام من وصفتها بميليشيا مسلحة تتبع المدعو (الطيرة) من مدينة مصراته بالهجوم صباح اليوم الثلاثاء على المصرف التجارى الوطنى فرع سوق الثلاثاء، بواسطة ثلاث سيارات صنف تويوتا لاندكروزر مزدوجة.

وقام المسلحون اثناء هجومهم بإطلاق الرصاص تجاه المصرف من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى حيث أصابة أحد العناصر الأمينة ويدعى (نصرالدين الرحيبى) الشوف إلى مصلحة تأمين المرافق والمنشأت وفارق الحياة متأثراً بإصابته بأعيرة نارية، فيما اختطف كلا من عناصر الواجبة (يونس إبراهيم، يوسف الساطورى، فؤاد ميلود)، وهم من الشوفين لقوة التدخل السريع والمكلفين بحماية وحراسة المصرف وتم إقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف البيان، إننا نحمل مسؤولية ذلك إلى وزارة الدفاع بنظام الوفاق والمجلس العسكرى مصراتة.

المصدر : مصر ناين