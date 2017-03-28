نائبة أوكرانية % من اليهود يسيطرون على المناصب الحكومية بينهم الرئيس

أعلنت النائبة بالبرلمان الأوكرانى ناديجدا سافتشينكو، أن اليهود يسيطرون على المناصب النظام فى أوكرانيا بالرغم من أنهم يشكلون 2% من حجم السكان.

وأضافت سافتشينكو خلال حوار لها مع قناة 112 الأوكرانية أن اليهود يسيطرون على 80% من المناصب الحكومية فى كييف، شبه الرئيس الأوكرانى ورئيس الوزراء وغيرهم.

وأشارت النائبة الأوكرانية أنها لا تعادى السامية وأن أوكرانيا دولة متسامحة، مضيفة أن الشعب الأوكرانى عانى كثيرا فى ظل الحكومات المتشوفة التى غرقت فى الفساد واغرقته فى الفقر وأن سنةل الدم والأصل ليس هو السبب الأساسى فى ذلك.

يذكر أن ناديجدا سافتشينكو هى الطيارة الأوكرانية التى وقعت فى أسر الإنفصاليين شرق أوكرانيا، ثم نقلت إلى روسيا لمحاكمتها وقضت المحكمة الروسية بسجنها لمدة 22 سنةا بعد إدانتها بقتل صحفيين روسيين فى سنة 2014، وأفرج عنها فى مايو 2016 فى إطار عملية تبادل أسرى مع جنديين روسيين.

المصدر : مصر ناين