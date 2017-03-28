ضبط مواطن أقام نظام لتمرير المكالمات الدولية لمصر بطريقة غير شرعية باستخدام تقنيات

تمكنت واجبة الاتصالات من ضبط مواطن أقام نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام أعداد من المؤسسات ذات التقنية العالية في 15 مايو.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة واجبة الاتصالات مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام أعداد من المؤسسات ذات التقنية العالية في 15 مايو بالقاهرة موصل على خط أرضى ومسجل باسم مواطن والمتعاقد عليها من شركات TEDATA بسرعة 1 ميجا لتوصيل خدمة الانترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية تأمينية ضبطت نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل ، ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية المحضر اللازم بقسم واجبة تليفونات جنوب القاهرة وجاري إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم واجبة 15 مايو لقيده وعرضه على النيابة .

يأتي ذلك في إطار خطة الداخلية بشأن مكافحة جرائم الاتصالات وخاصة إقامة الأنظمة الغير المشروعة لتمرير المكالمات الدولية لما تشكله من مردود تأمينى سلبي من جانب مستغلي تلك الأنظمة خاصة العناصر التخريبية يتشبه فى الإضرار بالتأمين القومي للبلاد فضلاً عما يسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.

المصدر : مصر ناين