محافظ سوهاج يحيل مدير مستشفى والنوبتجية للتحقيق لطردهم مصابا فى حادث

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إحالة القائم بأعمال مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحى وطاقم النوبتجية للتحقيق عقب استدعاء مدير فرع التأمين الصحى، وذلك لطردهم مريض بالترولى فى الشارع وعدم السماح له بالدخول وطاقم الإسعاف.

واصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أنه أثناء قيامى بجولة بشوارع المحافظة شوفت ترولى خارج من المستشفى عليه مصاب مطرود وهذا شىء غير مصدق أن مستشفى حكومي يطرد مريضا لأنه مصاب وغير موجود على قائمة التأمين، وذلك يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وبخالف كرامة الإنسان والمريض وتم التواصل مع مدير الفرع وتم عمل محضر وأنا بتقدم بالاعتذار لمن لا يجد حقه داخل المستشفيات وبعتذر للمريض الذى تم طرده.

وأضاف المحافظ أن قرار الإحالة جاء لعدم تسنةل مع المريض كما يجب طبقا لتعليمات الدولة ودستور الدولة والعلاج المجانى لكل مريض، خاصة فى الحوادث 48 ساعة مجانا بغض النظر عن هويته، وذلك للحفاظ على استقرار الحياة، وبعدها نقرر ما سيكون فى عملية العلاج لكن طرد مريض بهذا الشكل لن نقبله.

المصدر : مصر ناين