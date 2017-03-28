مصطفى شعبان يستأنف تصوير مسلسله اللهم إنى صائم بحدائق الأهرام

ينتقل اليوم المخرج أكرم فريد إلى إحدى شقق منطقة حدائق الأهرام، لتصوير أعداد من المشوف الداخلية هناك، والتى تتضمنها أحداث مسلسل “اللهم إنى صائم”، والذى يخوض من خلاله الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعدما تواجدت أسرة العمل على مدار شهر ونصف داخل بلاتوه 601، بمدينة الإنتاج الإعلامى، صور المخرج خلال هذه الفترة ديكورات متفرقة لمنازل أبطال المسلسل.

ويشارك فى بطولة “اللهم إنى صائم”، بجانب مصطفى شعبان، كل من الفنانة الكبيرة ماجدة زكى، ومى نور الشريف ووفاء صادق وريم مصطفى وسليمان عيد ومحمد أبو الوفا وخالد عليش وندا موسى، تأليف أحمد عبد الفتاح، منتج فنى قام بفتحى إسماعيل، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أكرم فريد.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل “أبو البنات”، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وشارك فى بطولته إدوارد وعلا غانم وياسر على ماهر وسميرة مقرون والراقصة صوفينار.

المصدر : مصر ناين