مسئولون بريطانيون يضغطون لمنع تشفير رسائل واتساب وتليجرام

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسئولين من النظام البريطانية، سيلتقون مشبه ين من شركات التكنولوجيا الأمريكية، هذا الأسبوع، للمطالبة بدعمهم فى مكافحة الإرهاب وخطابات الكراهية على الإنترنت.

وأظهر ت الصحيفة الأمريكية، الثلاثاء، أن اللقاء سيكون أحدث خطوة فى الضغط الدولى ضد تكنولوجيا التشفير التى تعيق الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين من الجناه أو الأبرياء على حد سواء.

اللقاء، المقرر الخميس المقبل، يأتى بعد تصريحات لأمبر رود، وزير الداخلية البريطانى، اصدر فيها إن وكالات الاستخبارات ينبغى أن تكون قادرة على الوصول إلى الرسائل المشفرة التى يتم إرسالها عبر تطبيق واتساب. وجاءت هذه التعليقات ردا على الهجوم الإرهابى الذى استهدف لندن الأسبوع الماضى.

وبعد عدة هجمات إرهابية فى أوروبا وغيرها من الدول، طالب المشروعون والمنظمون، فضلا عن نظرائهم فى الولايات المتحدة، شركات التكنولوجيا باتخاذ خطوات إضافية فى مواجهة التهديدات المحتملة.

وبالنسبة للكثيرين من صناع السياسة، فإن هذا تضمن قام بفتح تشفير تطبيقات رسائل شبه واتساب وتليجرام أمام وكالات التأمين القومى عندما يحققون فى أنشطة إرهابية.

فيما ترفض كل من شركات التكنولوجيا والمدافعون عن حقوق الخصوصية هذه الدعوات ويصفون هذه الجهود بأنها انتهاكا لحقوق الإنسان لأن السماح للسلطات الحكومية بالوصول إلى خدمات الرسائل يعنى إضعاف مستويات التشفير بشكل سنة. وهو من شأنه أن يعرض المستخدمين لاختراقات من جهات أخرى.

المصدر : مصر ناين