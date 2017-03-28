محافظ الأقصر يبحث سير تنفيذ الخطة الإستثمارية والمشروعات المختلفة بالمحافظة

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية، لمشوفة سير تنفيذ المشروعات المستقبلية بالخطة الاستثمارية للسنة المالى 2016 ـ 2017.

وكشف محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، نسب تنفيذ المشروعات فى المجالات المختلفة كالوزارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع، وتطوير المواقف، وإنشاء الكبارى، ومتطلبات المديريات الخدمية بما يحقق الصالح السنة وخدمة المواطنين.

وناقش بدر، خلال الاجتماع، الاعتمادات المالية المخصصة لكل مشروع وما تمت إتاحته والمنصرف منها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات وفق الجداول الوقتية الموضوعة مع الالتزام بالمشوفة الميدانية لتلك المشروعات.