نادى دبى للصحافة يعلن فتح باب التسجيل لدورته السادسة عشرة مايو المقبل

أعلن نادى دبى للصحافة – الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربى – عن قام بفتح باب التسجيل لدورته السادسة عشرة، المنعقد يومى 1 و2 مايو 2017 فى مدينة جميرا، وبمشاركة القيادات والمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع سنوى للإعلام العربى فى المنطقة.

ودعت علياء الذيب مديرة نادى دبى للصحافة المهتمين بحضور فعاليات الدورة السادسة عشرة للمنتدى إلى التسجيل عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للمنتدى (http://evento.eventoregistrations.com/amf2017/main.aspx) ابتداءً من اليوم، مشيرة إلى أن التسجيل المسبق يعد إلزامياً لحضور فعاليات المنتدى، وسيتم قريباً الإعلان عن الأجندة والجلسات والمتحدثين وفعاليات الممشى الإعلامى عبر الموقع الإلكترونى والتطبيق الخاص بالمنتدى.

وأضافت الذيب أن النادى حريص على تقديم أفضل الخدمات لتيسير عملية التسجيل، حيث يعمل النادى على إتاحة الفرصة أمام الإعلاميين والصحافيين وطلبة الإعلام وكل المهتمين والسنةلين فى قطاع الإعلام، لحضور فعاليات المنتدى، والاستفادة من النقاشات والجلسات التى ستسلط الضوء هذا السنة على “الحوار الحضارى” ودور الإعلام فى تعزيز هذا الحوار وبناؤه على أسس: نشر التعايش بين الأديان والأعراق والطوائف، واحترام الآخر، ونبذ الكراهية والعنصرية، حيث يتحمل الإعلام في هذه المرحلة مسئولية إطلاق حوار حضارى فاعل ومؤثر لتحديد المسارات التى يجب اتباعها في مواجهة الفكر السلبى بكل أشكاله ويستضيف المنتدى أسماء وخبرات إعلامية متميزة عربياً وعالمياً، مشيرة إلى أن الموعد النهائى للتسجيل الإلكترونى فى المنتدى هو 20 من أبريل المقبل.

ويشبه المنتدى فرصة اللقاء لمناقشة حال قطاع الإعلام ومتطلبات تطويره والسبل اللازمة لتحقيق الصورة الشبه ى للإعلام والأدوار المنتظرة منه، فى أكبر تجمع يضم المعنيين بالإعلام سواء من السنةلين فى مساراته المختلفة أو المهتمين به من خارجه من قطاعات أكاديمية وكشفية من التخصصات التى تحرص على المشاركة ضمن أكبر مظلة كلية لقطاع الإعلام فى منطقة الشرق الأفى منتصف وشمال إفريقيا، ويحظى المنتدى سنويا بمشاركة وحضور أكثر من 3000 شخصاً يشبه ون كل تلك الجهات وأغلبهم من قيادات الإعلام وصناع القرار فى مؤسساته.

المصدر : مصر ناين