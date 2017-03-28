داعش يذبح قاضيه الشرعى لرفضه المشاركة فى عملية ضد الأمن فى الموصل

اصدر موقع السومرية نيوز اليوم الثلاثاء، أن أحد المسئولين التأمينيين فى محافظة نينوى العراقية، أكد أن تنظيم داعش الارهابيه ذبح قاضيه الشرعى لولاية دجلة الشوفة للتنظيم الإرهابى.

ونقل الموقع عن المصدر ذاته القول إن “تنظيم داعش الارهابيه أقدم على ذبح ما يسمى بالقاضى الشرعى لولاية دجلة بقطع رأسه أمام الأهالى.“

واصدر إن هذا الاجراء جاء، “بعد رفضه المشاركة فى عملية انغماسية ضد القوات التأمينية فى الموصل“.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة لتنظيم داعش الارهابيه تجبر خلالها القيادات بالتنظيم للمشاركة بالقتال لتشجيع السكان المحليين على القتال فى معركة الموصل.

المصدر : مصر ناين