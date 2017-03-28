ورشة عمل لبحث آلية التصدى لظاهرة إلقاء الحيونات النافقة بالمجارى المائية بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع مركز النيل للاعلام ، ورشة عمل حول كيفية التصدى لظاهرة القاء الحيوانات النافقة بمياه المجارى المائية ، وذلك بحضور مشبه ى عن مديرية الصحة والطب البيطرى وجهاز شئون البيئة والرى والوحدات المحلية وكافة الاطراف المعنية .

وأكد اللواءالباشمهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ، فى بيان له اليوم أن الشركة تقود حملة للتصدى لتلك الظاهرة من خلال التنسيق مع المعنيين بالمحافظة لنشر الوعى بين المواطنين.

وأشار عبد العليم عبد الراضى مدير مركز النيل للاعلام ،إلى أن ورشة العمل تشبه خطوة هامة لتحديد الادوار ووضع آلية للتصدى لتلك الظاهرة التى انتشرت فى الفترة الحالية.

وأكد الكيميائى كمال الدين عبد الصبور رئيس قطاع المسنةل بشركة مياه سوهاج ، أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ورفع عينات مياه شرب على مدار الساعة من جميع مآخذ محطات المياه التى تقع على المجارى المائية للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

وأظهر الدكتور فيصل عبد اللطيف مدير مركز الصحة الحيوانية ، أنه يجب انشاء محرقة بجميع مراكز المحافظة للتخلص الآمن من الحيوانات النافقة ، وكذلك توعية المواطنين بالطرق الصحيحة للتخلص من الحيوانات النافقة والتى تتشبه فى حرق الحيوانات النافقة بالسولار بعيداً عن التجمعات السكانية أو وضع الحيوان النافق بحفرة وتغطيتها بالجير الحى من جميع الجهات للقضاء عليها.

المصدر : مصر ناين