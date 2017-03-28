بالفيديو وصول القادة والزعماء العرب إلى عمان للمشاركة فى القمة العربية

توافد الكثيرون من القادة والزعماء العرب والوفود الرسمية المشاركة فى الدورة الـ28 للقمة العربية إلى الأردن، للمشاركة فى “قمة عمان”، التى تستضيفها المملكة الأردنية، ومن المزمع افتتاحها بكره الأربعاء.

وكان العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى فى مقدمة مستقبلى الزعماء والقادة العرب المشاركين فى القمة عمّان، بجانب رئيس الوزراء هانى الملقى والأمير هاشم بن الحسين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

ووصل الملك عبد الله إلى مطار الملكة علياء الدولى، حيث استقبل الوفد الليبى برئاسة رئيس المجلس الرئاسى لنظام الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج.

كذلك، استقبل رئيس الوزراء الأردنى، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله فى الدورة العادية الـ 28 للقمة العربية التى تستضيفها الأردن.

المصدر : مصر ناين