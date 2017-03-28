رئيس وزراء تركيا يحذر أوروبا من التدخل فى استفتاء تعديل الدستور

حذر رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم أوروبا اليوم الثلاثاء، من التدخل فى استفتاء يجرى الشهر المقبل لتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان مضيفا أن على أوروبا “أن تهتم بشؤونها الخاصة”.

وتسببت مسألة الاستفتاء فى توتر العلاقات بالفعل بين تركيا وعدة دول أوروبية منها ألمانيا وهولندا بعد منع وزراء أتراك من حضور تجمعات فى مدن أوروبية لحشد التصويت لصالح الاستفتاء الذى يجرى فى 16 أبريل.

وأدلى يلدريم بالتصريحات فى لقاء جماهيرى يتعلق بالاستفتاء فى إقليم كرمان بالأناضول.

المصدر : مصر ناين