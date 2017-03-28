تأجيل محاكمة عناصر إخوانية فى أحداث عنف بالمنيا

قررت محكمة جنايت المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة 9 عناصر الجماعة الأرهابية ية متهمين بالتظاهر بقسم المنيا، لجلسة الرابع من دور يونيو المقبل للمرافعة.

واصدر محمد إبراهيم محامى المتهمين إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال الشهود فى واقعة تظاهر وتحريض على العنف ببندر المنيا يوم 27 من شهر ديسمبر 2014، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، بينهم 2 محبوسين على ذمة القضية.

وأشار إبراهيم إلى أن المحكمة قررت استمرار حبس المتهمين، أما الباقون مخلى سبيلهم، ومفرج عنهم على ذمة القضية.

وقد أحالت النيابة السنةة المتهمين للمحاكمة فى شهر نوفمبر 2015، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين حرضوا على التظاهر ضد مؤسات الجيش والواجبة، واتفقوا فيما بينهم على العنف والتحريض على التظاهر، أمام مسجد الرحمن بمدينة المنيا، وحاولوا تخريب منشآت سنةة وخاصة.

المصدر : مصر ناين