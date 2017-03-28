عدم قبول دعوى بطلان طرح % من أسهم المصرية للاتصالات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبًول الدعوى الخاصة ببطلان طرح 20% من أسهم شركة المصرية للاتصالات للاكتتاب فى البورصة المصرية .

وكانت الشركة طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب سنة 2005، وبلغ أعداد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات، وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة القضائية تقريراً قانونياً أوصت فيه ببطلان نشرة الطرح عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة.

المصدر : مصر ناين