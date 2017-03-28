مياه القليوبية تحدد ٣ أيام للمتخلفين عن اختبارات التوظيف

أعلنالباشمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية ، أنه تقرر تحديد أيام 16 و17 و18 أبريل المقبل لجميع المتخلفين عن أداء إختبارات وإمتحانات مسابقة التعيينات للقراء والمحصلين بالشركة ضمانا لمنحهم فرصة أخيرة تحقيقا لمبدأ الشفافية ، مشيرا إلي إستمرار عمليات الإختبارات وفقا للجداول المعلنة.

وستبدأ اللجنة العليا في إجراء التصفية النهائية للأسماء عقب إنتهاء الأيام الثلاثة المحددة للمتخلفين.

وأظهر مجاهد فى بيان له ، أنه من المنتظر إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة بشكل نهائي بعد إعتمادها من اللجنة العليا خلال يونيو المقبل.

المصدر : مصر ناين