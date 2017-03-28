تجديد حبس تاجر عرض رشوة على مدير مخازن التربية والتعليم بأكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس تاجر يدعى “م.ع” 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعرض رشوة مالية على مدير مخازن التربية والتعليم بأكتوبر، للتلاعب فى أحد المزادات التى تقيمها الوزارة من أجل إرسائها عليه، وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على التاجر؛ لاتهامه بعرض رشوة مالية قدرها 20 آلف جنيه على مدير مخازن وزارة التربية والتعليم بمدينة 6 أكتوبر للتلاعب فى أحد مزادات الكتب التى تقيمها الوزارة من أجل إرساء المزاد عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة السنةة التى أصدرت قرارها السابق.

المصدر : مصر ناين