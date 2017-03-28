تموين القليوبية صرف المقررات وفق النظام الجديد اعتبارًا من إبريل

أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه سيتم اعتبارًا من إبريل المقبل، صرف المقررات التموينية وفق النظام الجديد الذي قررته الوزارة لضمان حصول الفرد على السلع الأساسية شهريًا.

وأظهر “السيد” فى بيان له اليوم ، أنه تقرر أن يكون نصيب الفرد كيلو سكر بسعر 8 جنيهات، وكيلو أرز بسعر 6.5 جنيهات، وزجاجة زيت بـ12 جنيهًا، موضحًا أن قيمة الدعم لكل فرد 21 جنيهًا، وبالتالي يسدد المواطن 5.5 جنيهات، بعد الحصول على هذه السلع الأساسية من الباصدر التمويني.

وذكر وكيل الوزارة أنه ابتداء من الشهر المقبل سوف تختفي البطاقات الورقية تمامًا، حيث سيتم تسليم آخر دفعة من البطاقات الذكية وتقدر بنحو 5 آلاف بطاقة، ليصل إجمالي البطاقات الذكية التي تم تسليمها للمواطنين على مستوى القليوبية إلى 40 ألف بطاقة ذكية.

المصدر : مصر ناين