المسطحات المائية تزيل التعديات على مساحة فدانا ببحيرة مريوط

شن ضباط قسم واجبة البيئة والمسطحات المائية بمديرية تأمين الإسكندرية برئاسة اللواء مصطفى النمر مدير التأمين حملة مكبرة بدائرة قسمى واجبة باب شرقى وأول السنةرية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 8 قرارات إزالة على حرم ترعة المحمودية دائرة قسم واجبة باب شرقى عبارة عن “أسوار – أكشاك – كتل خرسانية”.

وفى مجال المخالفات المتعلقة بالثروة السمكية، تمت إزالة كل التعديات على مساحة 30 فدانا ببحيرة مريوط دائرة قسم أول السنةرية، وقام بفتح عدة قام بفتحات لإعادة المياه بحوض الـ5000 فدان ببحيرة مريوط، ولم يحدث ما يخل بالتأمين السنة.

المصدر : مصر ناين