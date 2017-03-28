جزار يدعى اختطاف نجله لإجبار أشقائه على مساعدته فى الجيزة

ادعى جزار تعرض ابنه للاختطاف، واتفق مع أحد السنةلين بصحبته على إخفائه، لإجبار أشقائه على مساعدته ماديا، وكشف رجال المباحث حقيقة الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان العقيد طارق حمزه مفتش مباحث غرب الجيزة، قد تلقى بلاغا من جزار، أفاد فيه بتعرض ابنه للاختطاف ببولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن الجزار استعان بأحد السنةلين بصحبته، وأخفى ابنه لإجبار أشقائه على دفع مبلغ فدية، ومساعدته ماديا.

تم العثور على الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير تأمين الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.