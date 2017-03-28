إقالة مسؤولين تونسيين بسبب الفساد

أاصدر رئيس النظام التونسية يوسف الشوف مساء الاثنين، ثلاثة مسؤولين محليين فى فى منتصف جنوب البلاد، أوقف أحدهم متلبسا فى قضية فساد.

وأفاد بيان مقتضب للنظام، “قرر رئيس النظام اعفاء كل من معتمد تطاوين الجنوبية ومعتمد قفصة الجنوبية ومعتمد دوز الشمالية من مهامهم“.

ولكن المتحدث باسم نيابة قفصة محمد على برهومى اصدر لفرانس برس إن معتمد قفصة الجنوبية أوقف متلبسا فى قضية فساد بعد شكوى تقدم بها مواطن فرض عليه دفع رشى أثر طلبه تمديد عقد إيجار.

وبعد اصدار الترخيص، دعا معتمد قفصة التاجر وطلب منه دفع رشوى تعبيرا عن شكره له، وفق برهومي.

رضخ التاجر للأمر، لكن المعتمد، وهو كذلك رئيس لبلدية المدينة، استمر فى طلب الرشى منه، فقرر التقدم بشكوى.

وبعد ترتيب مع التاجر، ضبطت الواجبة القضائية المعتمد متلبسا أثناء تسلمه 500 دينار (200 يورو) منه واوقفته.

لا يزال الفساد مستشريا فى تونس رغم الاطاحة بنظام زين العابدين بن على الذى كان متهما بالفساد.

المصدر : مصر ناين