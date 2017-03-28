التليجراف اكتشاف فضلات بشرية بـ كانزات مخصصة لـ كوكاكولا

اصدر ت صحيفة “التليجراف” البريطانية، إن الواجبة تحقق فى تقارير تفيد بأن شحنة من “العلب” التى كان من المفترض أن تستخدم فى مصنع “كوكاكولا” كانت ملوثة بفضلات بشرية، مشيرة إلى أن هذه الشحنة من العلب الفارغة تم توصيلها إلى مصنع فى “مقاطعة أنتريم” بأيرلندا الشمالية قبل أن يتم تعبئتها وقفلها.

وأظهر ت “التليجراف”، أن شركة “كوكاكولا” أصرت على أن المشكلة فى مصنع “ليسبورن”، تم معالجتها “على الفور” ولم يكن لها أى تأثير على المنتجات المعروضة للبيع، مشيرة إلى أن الواجبة الأيرلندية الشمالية تحقق فى المسألة.

واصدر ت متحدثة باسم شركة “كوكاكولا” : “نتسنةل مع المسألة بجدية بالغة ونجرى تحقيقا كاملًا، ونحن نأخذ بجدية سلامة وجودة منتجاتنا”، مضيفة “نحن على علم بأن هناك واقعة تشمل علب فارغة فى مصنعنا فى (نوكمور هيل) بليسبورن”.

وكانت صحيفة “بلفاست تليجراف” نشرت تقريرًا يفيد بوجود مخلفات بشرية فى علب فارغة مخصصة لـ”كوكاكولا”.





المصدر : مصر ناين