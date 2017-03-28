فى الدمام انطلاق فعاليات مهرجان أفلام السعودية وتكريم سعيد خضر

انطلقت أمس الاثنين، فعاليات مهرجان أفلام السعودية فى دورته الرابعة والتى أقيمت فى مدينة الدمام على بعد 400 كيلومتر شرق الرياض وتستمر الى أن مطلع أبريل المقبل، وكانت أول الحضور المشبه ة السعودية مريم الغامدى ومريم الصالح والمنتجة السعودية عبير الجوليه والمخرج محمد سعيد، بالإضافة إلى أعداد كبير من المعنيين بالسينما وصناعتها بالعالم العربى.

تكريم المشبه السعودى سعيد خضر

وتم تكريم المشبه السعودى سعيد خضر خلال حفل افتتاح المهرجان، حيث نال جائزة عن إنجازاته الفنية عبر السنين.

ويعمل مهرجان أفلام السعودية على تطوير صناعة الأفلام السعودية، ويجرى وراء القائمون على المهرجان أن يكون هناك بيئة مناسبة لتبادل الرؤى الفنية والأفكار المختلفة فينتج هنا روح فنية أبداعية تجعل الأعمال السعودية أكثر واقعية وإبهارا .

المخرج محمد سعيد



خلال حفل الأفتتاح



من حفل افتتاح المهرجان



خلال حفل الأفتتاح

المصدر : مصر ناين