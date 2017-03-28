تجديد حبس تاجر هواتف يوما بعد ضبطه بربع كيلو هيروين فى الشرابية

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار مازن تجديد حبس صاحب محل هواتف محمولة يدعى م.س، 15 يوما، بعد ضبد بحيازته بأكثر من ربع كيلو هيروين بمنطقة الشرابية.

يأتى ذلك، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعتاد توزيع المضبوطات، مستخدما محله ستارا لترويج المخدرات على المترددين عليه، وتمكنت المؤسسات التأمينية من ضبط المخدرات سالفة الذكر داخل سيارته، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى بالطب الشرعى، لفحص المضبوطات.

المصدر : مصر ناين