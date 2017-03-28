بالصور زحام أمام مرور السنبلاوين بالدقهلية بسبب تأخر الموظفين

شهدت إدارة مرور السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حالة من الغضب العارم ل ما أسموه سوء أداء الموظفين وغياب أعداد كبير منهم، ما أدى إلى تأخر إنهاء إجراء التراخيص الخاصة بسياراتهم أكثر من4 أيام، بالإضافة إلى الزحام الشديد على جميع الشبابيك بالمرور.

جدير بالذكر أنه نشبت العديد من المشادات بين المواطنين وبعضهم ل أولوية الدور، وعدم وجود نظام للتسنةل مع الموظفين والمواطنين وتاخر عمل الفحص الفنى للسيارات، مما يأخر استكمال إجراءات الترخيص.

واصدر محمد المسلمى، أحد أصحاب سيارات النقل، إنه يتردد على المرور منذ ثلاثة أيام لإنهاء تراخيص السيارة الخاصة به، ولكنه لم يتمكن ل ما وصفه بقلة الموظفين، بالإضافة إلى الزحام الشديد.

وأكد أشرف عبد السلام صاحب سيارة ملاكى، أنه اضطر لأخذ إجازة من جهة عمله يومين من أجل التمكن من فحص السيارة، وأضاف بأنه سمع بحدوث إضراب للموظفين ل خلافات فى العمل بالداخل وهو ما أثر على تكدس المواطنين على جميع الشبابيك.

وأظهر وائل السيد، صاحب سيارة، أنه من المفترض بعد التطور والتكنولوجيا الحديثة يتم تسهيل الإجراءات على المواطنين بدلا من التعب والإرهاق وضياع الوقت، بالإضافة إلى أن مكان المرور غير آدمى ولا توجد أى خدمات حول المكان، وبالرغم من وجود عدة مطالبات لهدم المكان وبنائه مرة أخرى وتحويله إلى مرور نموذجى إلا أنه لم يحدث.



زحام السائقين أمام مرور السنبلاوين



تكدس المواطنين على مرور السنبلاوين



المواطنين فى طابور أمام المرور فى انتظار دورهم



السائقون أمام أحد الشبابيك بمرور السنبلاوين

المصدر : مصر ناين