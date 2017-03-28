ماذا تقول الصحافة العالمية اليوم الكونجرس يعتزم استدعاء صهر ترامب

رصد “اليوم السابع” خلال مشوفته اليومية لأهم القضايا المنشورة بالصحف العالمية العديد من التقارير والملفات، إلا أن القضية الأبرز كانت اعتزام مجلس الشيوخ الأمريكى استجواب “جارد كوشنر” صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لاتصالاته مع مسئولين روس، بالإضافة إلى اتهام إسبانبة الرئيس السورى بشار الأسد بقتل شقيقها.

وكشف مسئولين من الكونجرس والإدارة الأمريكية، أن مجلس الشيوخ يتجه لاستجواب “جارد كوشنر”، صهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن اتصالاته مع مسئولين روس، بما فى ذلك السفير الروسى فى واشنطن. وأظهر ت صحيفة نيويورك تايمز، أن محققون من مجلس الشيوخ سوف يستجوبون كوشنر، فى إطار تحقيق أوسع بشأن علاقات مقربين من الرئيس الأمريكى مع مسئولين روس وتواصلهم مع الكرملين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب مستشار البيت الأبيض تلقى إخطارًا فى وقت سابق من الشهر بأن لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، التى تحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، ترغب فى استجواب “كوشنر” بشأن اللقاءات التى رتبها مع السفير الروسى سيرجى كيسلياك.

واصدر ت صحيفة “واشنطن بوست” : إن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى اعترف أمس الإثنين، بأنه قام بزيارة سرية للبيت الأبيض الأسبوع الماضى للاطلاع على ملفات استخباراتية تحدث عنها فيما بعد كدليل على احتمال وجود نشاط تجسس غير مناسب ضد الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذى يلقى بشكوك جديدة حول استقلال التحقيق الذى يجريه الكونجرس حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأثار مطالب بعزله من رئاسة اللجنة.

ومن جانبه، نفى نونيس ارتكاب أى مخالفات ورفض الدعاوات المطالبة له بترك رئاسة اللجنة، واصدر فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز “أنا متأكد أن الديمقراطيين يريدوننى أن استقيل لأنهم يعلمون أننى فعال فى الوصول إلى قاع الأشياء”.

ومن ناحية أخرى، كشف استطلاع جديد للرأى أجراه مركز جالوب، إن شعبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تدنت لمستوى جديد بعد فشل مشروع قانون الجمهوريين للرعاية الصحية فى مجلس النواب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “يو إس إيه توداى” الأمريكية، وجد استطلاع جالوب أن 36% من الأمريكيين يوافقون على الطريقة التى يؤدى بها ترامب مهامه، فى المقابل رفض 57%، وأُجرى الاستطلاع على 1500 من الأمريكيين بهامش خطأ ثلاث نقاط.

واصدر ت الصحيفة، إن الأرقام الأحدث، والتى يتم تتبعها بشكل يومى تأتى بعد يومين من إلغاء التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية للجمهوريين ليكون بديلًا لأوباما كير، وكان ترامب قد ضغط من أجل إجراء التصويت، لكن بعد التعثر فى حشد الدعم لمشروع القانون وعدم الحصول على الأصوات الكافية لتمريره، قام بول ريان رئيس مجلس النواب بسحب مشروع القانون.

الصحف الإسبانية: إسبانية تتهم “الأسد” بقتل شقيقها

أبرزت الصحف الإسبانية اليوم أعداد من الموضوعات، أهمها اتهام إسبانيا بشار الأسد بقتل شقيقها وقبول المحكمة الوطنية القضية، وأيضًا ترشح سوزانا دياز التى ترأس الحزب الاشتراكى الأندلسى لمنصب رئيس الحزب الاشتراكى.

ووفقًا لصحيفة “لاراثون” فقد قبلت المحكمة الوطنية الإسبانية دعوى قضائية تتهم النظام السورية بالتسبب فى وفاة مواطن إسبانى من أصول سورية بعد إلقاء القبض عليه، واصدر ت إن الدعوى رفعتها شقيقة الضحية، وزعمت أنه تعرض للتعذيب داخل السجون السورية، موجهة اتهامات للرئيس السورى و9 من كبار قادة الجيش، موضحة أنه من المقرر استدعاء 6 شهود وخبراء للإدلاء بأقوالهم فى القضية فى جلسة 10 أبريل المقبل، من بينهم الصحفى الإسبانى خابيير اسبينوزا الذى تم احتجازه داخل سوريا من قبل المؤسسات التأمينية فى الفترة من سبتمبر 2013 والى أن بدايات 2014.

أما صحيفة “الباييس” فعلقت على إعلان رئيسة الأندلس سوزانا دياز ترشحها لمنصب الأمين السنة للحزب الاشتراكى العمالى فى إسبانيا، والذى سيتم اختياره فى الانتخابات التمهيدية القادمة المقررة فى مايو المقبل، واصدر ت تحت عنوان “دياز تريد أن تكون على رأس حزب اشتراكى يهزم الحزب الشعبى، وتمكين حزبها من الحكم مرة أخرى” أن ترشح رئيسة جهة الأندلس يحظى بدعم قوى من زعماء سابقين للحزب الاشتراكى العمالى وآلاف الناشطين.

وأضافت أن دياز محاطة بـ7000 ناشط متحمس داخل مركز المعارض بمدريد، وهى تقف كزعيمة للحزب الاشتراكى العمالى دائمًا، وتعتبر الأوفر حظًا لتولى رئاسة الحزب قامت بـ”استعراض للقوة” خلال إعلان ترشحها، برفقة اثنين من التأميناء السنةين السابقين للحزب.

الصحافة الالكيان الصهيونى ية: نتنياهو يقرر السماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأقصى

ذكر موقع “واللا” الالكيان الصهيونى ى، أنه على الرغم ما أسماه الموقع بـ”الاضطرابات التأمينية” إلا أن الالكيان الصهيونى يين لا يزالوا حريصين على السفر إلى سيناء لقضاء الأعياد اليهودية ومن بينها عيد الفصح.

واستطلع موقع “واللا” آراء السياح الالكيان الصهيونى يين الراغبين فى قضاء عطلة الربيع فى سيناء، حيث أكدوا على أن سيناء لا تشبه أى خطر على تأمينهم وسلامتهم، مشيرين إلى أن بعض الالكيان الصهيونى يين سافروا إلى سيناء خلال عيد “المظال” الماضى الذى كان فى شهر يناير الماضى ولم يتعرض السياح لأى أذى.

واصدر أحد السياح، إن السلطات المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة فى المناطق السياحية فى سيناء، حيث إن فى كل دقيقة تتم فيها عمليات تفتيش وتأمين للأفواج السياحية بغض النظر عن جنسياتهم.

وأكد على أن السياح يفضلون سيناء عن إيلات نظرًا لارتفاع الأسعار فيها، لذا تقوم السلطات الالكيان الصهيونى ية بعمليات تخويف لهم لمنعهم من السفر إلى سيناء، موضحًا أن الأوضاع فى سيناء مستقرة.

كما قرر رئيس الوزراء الالكيان الصهيونى ى بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء الكنيست اليهود بتنظيم زيارات منظمة للمسجد الأقصى المبارك عقب شهر رمضان.

وذكرت صحيفة “هـأارتس” الالكيان الصهيونى ية، أن القرار يأتى بعد مرور سنة ونصف تقريبًا، منع فيه أعضاء الكنيست من تنظيم زيارات لباحة الأقصى.

وأظهر ت الصحيفة، أن القرار جاء بعد مناقشات دارت بين نتنياهو ورؤساء المؤسسات التأمينية فى الكيان الصهيونى شبه رئيس الشاباك ورئيس الشين بيت وقائد الواجبة ووزير التأمين الداخلى، وتم التوصل إلى أن السماح لأعضاء الكنيست لزيارة الأقصى فى شهر رمضان سيستفز المسلمين.

وأكدت الصحيفة، أن رؤساء هذه المؤسسات اصدر وا إن الوضع التأمينى ملائم بعد رمضان، لاستئناف الزيارات بحراسة مشددة من الواجبة والجيش الالكيان الصهيونى ى.

المصدر : مصر ناين