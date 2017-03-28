إزالة منزل مخالف تعديات على الأراضى الزراعية خلال حملة بقنا

شنت المؤسسات التأمينية، حملة إزالات مكبرة على المنازل المخالفة بقرية أولاد نجم بنجع حمادى، ضمن حملة اليوم الواحد لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، تلقى أخطاراً يفيد شن حملة تأمينية مكبرة لإزالة المنازل المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية بإشراف اللواء عادل مخيمر مساعد مدير تأمين قنا لقطاع الشمال، والعقيد مصطفى منتصر مأمور مركز واجبة نجع حمادى بمشاركة قوات التأمين المركزى، أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 100حالة تعد.



حملة إزالة تعديات بمركز نجع حمادى



إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقنا



تأمين قنا يشن حملة إزالات مكبرة بقنا



حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

المصدر : مصر ناين