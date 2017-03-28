إنشاء حاضنة تكنولوجية بجامعة كفر الشيخ لتبنى الأفكار والأبحاث القابلة للتطبيق

وافق مجلس كلية كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الكلية ، على إنشاء حاضنة تكنولوجية متخصصة “انطلاق” في الكلية ، برعاية أكاديمية الكشف العلمي، لتبني الأفكار القابلة للتطبيق وتحويلها إلى منتجات .

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين كلاً من الكلية وكلية ناركسوز – بجمهورية كازاخستان ، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الدراسات الإسلامية والعربية بين كلية كفر الشيخ وجمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة .

كما وافق المجلس، فى بيان له اليوم ، على إستحداث جائزة جديدة للتميز في الأداء الإداري والأكاديمي لعمداء ورؤساء الأقسام العلمية بكليات الكلية ، هذه الجائزة تعد وفقاً لشروط محددة وتخضع لمعايير دقيقة عند تقييم المرشحيين.

وأكد الدكتور ماجد القمري، على ضرورة تفعيل المنظومة الالكترونية للجودة، وقاعدة بيانات الإنتاج العلمي والجوجل سكولر الخاص الخاص بأعضاء هيئة التدريس .

وأضاف القمري ، في بيان له ، أن المجلس وافق على مشروع بروتوكول التعاون فى مجال التعليم بين كلا من جهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية .

المصدر : مصر ناين