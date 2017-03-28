إحالة أوراق نجار للمفتى قتل طفلة واحتجز والدتها لخلافات بينهما بدمياط

أحالت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة أوراق نجار موبيليا لمفتى الديار المصرية لقتله طفلة، وحددت جلسة 23 مايو القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم من هيئة برئاسة المستشار محمد رفعت المساح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رفعت محمد اللواء وحسام عبد الرازق عبد اللطيف، وبحضور حسن محمود حسن وكيل النيابة بأمانة سر محمد حامد محمد وشعبان شمس الدين خفاجة وصلاح الإمام.

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيه من السنة الماضى، عندما قتل محمود محمد محمد الشعراوى نجار موبيليات من قرية السنانية قسم ثان دمياط، الطفلة آمال أحمد مصطفى قاسم، بكتم أنفاسها ورطمها بالحائط، وقام باحتجاز والدتها حيث كانت خطيبته وتدعى منى مصطفى عبد الخالق الصياد والدة الطفلة ، ل مشادات وخلافات بينهما فقرر الانتقام منها.

وتمكن رجال مباحث قسم ثان دمياط من القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه 4ايام وأحاله المحامي السنة لنيابات دمياط الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

المصدر : مصر ناين