مى سليم مش رايحين فى داهية فيلم كوميدى شبابى لا

تنتظر الفنانة مى سليم طرح فيلمها الجديد “مش رايحين فى داهية” يوم 12 أبريل المقبل، تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع، وذلك بعد انتهائها من تصويره مطلع الشهر الماضى، وبدأت الشركة المنتجة فى عمليات الدعاية فبل طرحه فى السينمات.

واصدر ت مى سليم لـ”اليوم السابع”، إن الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى شبابى به العديد من المواقف الكوميدية وعلاقات الحب أيضاً، معربة عن سعادتها بالتعاون مجددا مع المخرج أحمد صالح الذى سبق وقدمها بعد أن قدمها للمرة الأولى فى فيلم “الديلر”.

وأكدت مى أنها تتوقع النجاح للفيلم رغم طرحه فى منتصف 6 أفلام أخرى خلال نفس الموسم، لافتة أن تحقيق أعلى الإيرادات ليس هو المقياس الوحيد للنجاح، وإنما عندما يدخل الجمهور لمشوفه أى فيلم وتخرج سعيدة منه فهذا يعد ناجحا أيضاً وهو ما تتمناه أن يحدث مع “مش رايحين فى داهية”.

المصدر : مصر ناين