المصرى ينتظر موافقة الأمن لإقامة التدريبات فى استاد بورسعيد غدا

كشف على الطرابيلى عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن مجلس الإدارة ينتظر موافقة التأمين الى أن يعود فريق الكرة للتدريب على ملعبه فى بورسعيد غد الأربعاء، لأول مرة منذ 5 سنوات.

واصدر الطرابيلى لـ”اليوم السابع”، إن المجلس ينتظر موافقة التأمين على هذه الخطوة، وفى حالة وصول الموافقة الرسمية سيتم التواصل مع الجهاز الفنى للفريق من أجل تحديد موعد المران.

يذكر أن المصرى يلعب مبارياته المحلية باستاد برج العرب، فيما تقام مبارياته الأفريقية بالإسماعيلية.