تجديد حبس عاطل يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ذبح مسن بالأميرية

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ذبح مسن شوفه يسرق ماكينة خياطة من داخل شقة جارته بمنطقة الأميرية .

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى السنة الأول للنيابات، فى وقت سابق ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ذبح موظف سابق بوزارة الإسكان داخل شقته بالأميرية.

وكشف المتهم فى تحقيقات النيابة عن تفاصيل مثيرة، حيث اعترف بارتكابه الحادث، وأنه مدمن للمواد المخدرة، ونظرا لعدم وجود مبالغ مالية بحوزته دخل مسكن المجنى عليه بنية سرقة ماكينة حياكة من فناء المنزل، وأثناء ذلك حضر المجنى عليه وقام بفتح باب شقته، وشوفه حاملا الماكينة فصاح “حرامى حرامى”، فدفعه داخل الشقة لإسكاته، فقام المجنى عليه بالتعدى عليه بعصا يتوكأ عليها محدثا إصابة بالجبهة، وظل يستغيث بالجيران مرددا “حرامى حرامى.. أحمد هيقتلنى”، فدخل إلى المطبخ وأمسك بسكين تعدى به عليه بعد محاولة كتم أنفاسه، ولم يفلح فى إسكاته.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة السنةة، أنه مسح بصماته الموجودة على السكين بمنشفة، ووضعها داخل كيس بلاستيك أسود اللون، وترك السكين المستخدم فى الواقعة بمسرح الجريمة، وتخلص من المنشفة بإلقائها بأحد صناديق القمامة بالمنطقة.

واستمعت النيابة إلى نجل المجنى عليه الأكبر مكتشف الحادث، والذى اصدر فى أقواله أمام النيابة، إنه خلال زيارته لوالد محمد. م 70 سنة بالمعاش وكان يعمل بوزارة الإسكان، والذى يقيم بمفرده داخل شقته بمنطقة الأميرية، عثر عليه غارقا فى بركة من الدماء، فقام بإخطار الواجبة على الفور، عقب تبين وفاته.

وتبين من المناظرة الأولية للنيابة السنةة للجثمان، وجود ذبح قطعى بالعنق، والعثور على سكين مطبخ ملطخة بالدماء وبعض الملابس.

المصدر : مصر ناين