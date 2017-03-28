بالصور محافظ دمياط يدشن حملة لدعم معهد الأورام تنطلق من مكتبة

دشن، اليوم الثلاثاء، الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط حملة التبرع لدعم معهد أورام دمياط، انطلقت من مكتبة مصر السنةة، وشارك فيها العميد عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد زيدان مدير معهد الأورام، والدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأعداد من مشبه ى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى بدمياط.

ومن جانبه قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية تبرعا ماليا لدعم المعهد، كما تبرع كل من: عبدة القشاوى رجل أعمال بمبلغ 100 ألف جنيه، وعلى كامل منصور رجل أعمال بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وأعلن حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، عن تبرع الجمعيات الأهلية الشوفة للتضامن الاجتماعى بمبلغ 500 ألف جنيه، وتخصيص شقة 4 غرف بمنطقة قرية السنانية للمرضى المغتربين، وكذلك توفير قطعة أرض 700 متر يجرى حاليا تجهيز الأوراق لها لصالح المعهد.

وأعلن محافظ دمياط عن قام بفتح مكتبة مصر السنةة بصفة مستمرة كل يوم أربعاء لاستقبال المتبرعين، ثم تحركت مسيرة انطلقت من أمام مكتبة مصر السنةة إلى مقر معهد الأورام بمنطقة الأعصر.

يذكر أن معهد أورام دمياط يخدم أعداد من المحافظات المجاورة لدمياط ويتوافد عليه مئات المرضى يوميا لتلقى العلاج.



حملة الاورام

مسيرة حملة الاورام

جانب من المسيرة

معهد الاورام

المصدر : مصر ناين