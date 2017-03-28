الترسانة يطالب الضرائب بـ جدولة مليون جنيه ديون وفك

طلب مسئولو نادى الترسانة من نظرائهم بمصلحة الضرائب، فك الحجز على أرصدة النادى فى البنوك، والموافقة على جدولة الديون التى تبلغ 42 مليون جنيه.

عقد مسئولو نادى الترسانة جلسة مع نظرائهم بمصلحة الضرائب، لكشف أزمة الحجز على أرصدة النادى فى البنوك من جانب الضرائب، ل المستحقات المتأخرة على النادى منذ 2003.

حضر الجلسة المدير المالى للنادى، وتم عرض فكرة فك الحجز على أن يتم جدولة المبلغ وتقسيطه على دفعات، الى أن يتثنى لمسئولى الشواكيش سدادها، وحل أزمة تجميد الأرصدة، وهو ما يحرم موظفى وعمال النادى من استلام رواتبهم.

المصدر : مصر ناين