دورة التدريبية للتأهيل كمراجع داخلى للمواصفة القياسية أيزو بجامعة أسيوط

شهدت كلية أسيوط انطلاق أعمال البرنامج التدريبي للتأهيل كمراجع داخلي للمواصفة القياسية أيزو 9001 الإصدار 2015 ، والذي تنظمه إدارة التطوير الإدارى والجودة بالتعاون مع الإدارة السنةة للتنظيم والإدارة بالكلية في الفترة من 28 إلي 30 من مارس الجاري ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية ، ومحمود شاكر أمين سنة الكلية ، وبحضور محمود بخيت أمين الكلية المساعد و مشبه الإدارة العليا للجودة ، و خالد عمران مدير إدارة التدريب ، محمد عباس دردير مدير إدارة التطوير الإداري والجودة و كبير المراجعين بالكلية ،ومشاركة نحو 30 متدرباً من كافة الإدرات والقطاعات المختلفة بالكلية .

وأظهر محمود بخيت أمين الكلية المساعد ،فى بيان له اليوم، أن الكلية فى طريقها هذا السنة لتجديد وتأكيد أحقية حصولها على شهادة الأيزو 9001 مما يؤهلها لمواكبة التطور ومجاراة مثيلاتها من الجامعات المصرية التي حصلت على هذه الشهادة من عدة أعوام ، مؤكدا أن الكلية على استعداد لإعطاء موظفيها أي دورات تدريبية لازمة للوصول لهذا الهدف.

كما استعرض محمد عباس مدير إدارة التطوير الإداري والجودة و كبير المراجعين بالكلية في محاضرته المواصفة القياسية للأيزو 9001:2015 من البند 1: البند 6، ومن البند 7:البند 10 ، عائلة الأيزو 9000، فوائد نظام إدارة الجودة و مبادئه، المقصود من المواصفات القياسية، تعريف المراجعة و مبادئها وأنواعها و التخطيط لها و فريق المراجعة، إعداد قائمة التحقيق، الدليل المادي، مسار عملية المراجعة، تنفيذ المراجعة، التحكم بالمراجعة، الحالات المكتشف وجودها، الإجراء التصحيحي، أنواع المراجعات، وتقرير المراجعة.

المصدر : مصر ناين